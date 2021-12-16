Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что тысячу за вакцинацию украинцы смогут получить с 20-21 декабря.

Об этом он сказал в интервью BBC News. Украина.

«Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря», - сказал он.

Министр добавил, что в уведомлениях Минцифры предупреждает, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. При этом он выразил надежду, что это будет происходить раньше.

Как сообщал ForUm, с 13 декабря стартовал пилот проекта «єПідтримка», с помощью которого можно получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.

В программе еПоддержка, в рамках которой проходят выплаты, на данный момент участвуют шесть банков (Monobank, «Альфа-банк», «А-Банк», «Приватбанк», «Укргазбанк», Ощадбанк), но их список будет расширяться. На обычную карту деньги получить нельзя.

Чтобы получить деньги, нужно оформить виртуальную карту в одном из банков партнеров, а затем заполнить заявку в приложении «Дия» в разделе «Услуги».

Для участия в программе принимаются «зеленые» сертификаты только в приложении «Дия». Сертификаты с портала «Дия» или же бумажные справки не принимаются.

Время ограничено - потратить деньги нужно за 4 месяца или же выплаты вернутся государству.