также в разделеОбщество
Суд вернул отстраненную учительницу на работу, она не собирается вакцинироваться 9
Греция усиливает правила выезда для туристов 10
Украина закупит у Pfizer таблетки от COVID-19 8
СМИ: Гогилашвили живет с главным разведчиком в доме организатора конвертцентров 16
Кошельки Зеленского: Почему СБУ игнорирует незаконный бизнес украинских олигархов в Крыму 75
Помощник Безлера получил 11 лет тюрьмы за издевательства над пленными 15
Четыре тысячи человек протестовали в центре Киева против МВФ 75
Крымскотатарский орнамент «орьнек» включен в список культурного наследия ЮНЕСКО 18
Суд в России впервые признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе 78
В Киеве обезвредили ячейку ИГИЛ: среди участников – 5 граждан РФ 29
Италия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины 17
Польша ужесточила правила въезда в страну из Украины 88
В Украине зафиксировали 9590 новых случаев COVID-19 14
15 декабря. Картина дня 26
Пассажиры Укрзализныци получат 10% кэшбека за покупку билетов в чат-боте 13
На официальном сайте Украины появился седьмой язык – иврит 27
В Харькове установят памятник Кернесу 18
Клиенты Ощадбанка могут оформить карту для получения тысячи за вакцинацию 30

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что тысячу за вакцинацию украинцы смогут получить с 20-21 декабря.

Об этом он сказал в интервью BBC News. Украина.

«Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря», - сказал он.

Министр добавил, что в уведомлениях Минцифры предупреждает, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. При этом он выразил надежду, что это будет происходить раньше.

Как сообщал ForUm, с 13 декабря стартовал пилот проекта «єПідтримка», с помощью которого можно получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.

В программе еПоддержка, в рамках которой проходят выплаты, на данный момент участвуют шесть банков (Monobank, «Альфа-банк», «А-Банк», «Приватбанк», «Укргазбанк», Ощадбанк), но их список будет расширяться. На обычную карту деньги получить нельзя.

Чтобы получить деньги, нужно оформить виртуальную карту в одном из банков партнеров, а затем заполнить заявку в приложении «Дия» в разделе «Услуги».

Для участия в программе принимаются «зеленые» сертификаты только в приложении «Дия». Сертификаты с портала «Дия» или же бумажные справки не принимаются.

Время ограничено - потратить деньги нужно за 4 месяца или же выплаты вернутся государству.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги