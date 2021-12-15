Арсена Авакова уволили с должности главы МВД из-за ситуации с нардепом от «Слуги народа» Евгением Брагаром, заявил в интервью Гордону бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Так, по его словам, парламентарий из президентской фракции является сыном женщины, которая тесно связана с Владимиром Зеленским.

«То ли няня (мать Евгения Брагара, — ред.) его детей, то ли… То есть человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит, очень. И тут его (нардепа, — ред.) остановили за пьянку. Не знаю, пил он, не пил. Но для Владимира Зеленского это была красная тряпка», — заявил Богдан.

Напомним, 4 июля нардеп от «Слуги народа» Брагар заявил, что патрульные полицейские обвинили его в пребывании в состоянии наркотического опьянения после его отказа дать взятку.

Уже 26 июля полицейским, которые остановили автомобиль Брагара, объявили выговор. Копам вменяли нарушение служебной инструкции, поскольку они общались с нардепом от «Слуги народа» с выключенными боди-камерами.

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

14 июля Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.