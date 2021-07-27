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Национальная полиция отменила административный протокол на депутата Евгения Брагара за якобы вождение в состоянии наркотического опьянения, а патрульных, которые остановили народного избранника, наказали, сообщила пресс-служба Нацполиции в комментарии УП.

Протокол отменили на основании полученных результатов экспертизы. Она не обнаружила наркотических веществ в организме Брагара.

По результатам служебного расследования, 26 июля, двум патрульным полицейским вынесли выговоры, поскольку у них были выключены бодикамеры, что является нарушением инструкции.

Командиру батальона также вынесли замечания, а командира роты понизили в должности, поскольку они должны были проконтролировать личный состав и не допустить нарушений.

4 июля нардеп от «Слуги народа» Брагар заявил, что патрульные полицейские обвинили его в пребывании в состоянии наркотического опьянения после его отказа дать взятку.

Впоследствии выяснилось, что в начале инцидента на полицейских были выключены бодикамеры, что является нарушением инструкции.

Полиция пообещала провести служебное расследование и проверить законность действий патрульных.

 
ForUm

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