Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал для 16-летнего водителя, который, убегая от экипажа патрульных, промчался на красный свет и въехал в людей, домашний арест, сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 12 декабря, около 14:00, на проспекте Соборности, в Луцке.

16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от экипажа патрульных, промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и врезался в дерево и дорожный знак.

После ДТП водитель и двое пассажиров транспортного средства пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские и небезразличные граждане.

В результате ДТП пострадали шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын – в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал подозреваемому меру пресечения – домашний арест.

Парню грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.