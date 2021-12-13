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За рулем автомобиля, въехавшего в толпу в Луцке, находился несовершеннолетний, сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«Снова несовершеннолетние нарушители за рулем. В этот раз на Волыни. Сегодня днем ​​патрульные заметили автомобиль Renault Megane, пересекший двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД», - написал он в Facebook в воскресенье вечером.

Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке.  

Побег от патрульных полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях.

«После того как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, переходивших проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе», - сообщил Билошицкий.

А через несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом, электроопорой и дорожным знаком. Три человека, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Однако парня, который был за рулем, сразу задержали на месте происшествия. Остальных двух пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы.

На место происшествия сразу вызвали медиков, госпитализировавших травмированных в медицинское учреждение. Среди травмированных – мать и пятилетний сын.
ForUm

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