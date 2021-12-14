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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Любовь Шпак вошла в состав межфракционного объединения «Разумная политика» в Верховной Раде, сообщил председатель МФО, экс-спикер Дмитрий Разумков.

«МФО «Разумная политика» будет расширяться. Сегодня к нам присоединилась Любовь Александровна Шпак - это народный депутат от «Слуги народа». Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады Украины как институции, и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают», - сказал Разумков журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу в конце октября.

 7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с занимаемой должности.

8 ноября Разумков обнародовал список из 25 депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».

Согласно фотокопии, обнародованной на его странице, членами этого МФО станут 21 член фракции «Слуга народа» (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), двое представителей «Батькивщины» (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.

По словам политика, «это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента» во время голосования за его отставку с должности спикера.
ForUm

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