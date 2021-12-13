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Несколько республик бывшего СССР, в частности, Украина, до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, что должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», - сказал он в фильме «Россия. Новейшая история», передает российский Интерфакс.

Как отметил Путин, «в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: «Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы».

Путин напомнил, что в двухтысячных годах Россия полностью погасила свои долги перед Лондонским и Парижским клубами кредиторов.

«Для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах. Если бы гасили в соответствии с планом погашения, то мы вынуждены были бы в качестве процентов заплатить $14 млрд, а так мы их просто сэкономили», - подчеркнул он.
ForUm

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