Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко возмутился тем, что его Василий Ломаченко отпраздновал победу на Ричардом Коми с флагом Белгород-Днестровского, а не Украины.

«Википедия: «Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – общее единство народа.

Ломаченко победил, поздравляю. Но представлял ли он Украину, когда выходил без украинского флага? Какого хрена?» – говорится в Twitter Кличко.

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc