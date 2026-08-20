Агент рф готував убивство командира однієї з військових частин Полтави

Контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту у Полтаві.

За результатами дій на випередження затримано агента рф, який на замовлення ворога готував фізичну ліквідацію одного з командирів військової частини регіону, повідомляє СБУ.

Завдання ворога виконував завербований рашистами студент місцевого університету. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку «легких» заробітків у Телеграмі.



За інструкцією куратора з рф агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), а для дистанційної активації – спорядив його мобільним телефоном із віддаленим доступом для російських спецслужбістів.



Після цього фігурант мав вивчити розпорядок дня та маршрути переміщення командира військової частини, щоб закласти вибухівку і дистанційно підірвати її при наближенні посадовця до «локації».



Під час підготовки до замаху агент погодився виконати ще одне завдання ворога – підпалити вантажівку.



Для цього студент придбав у магазині легкозаймисту суміш та заздалегідь «погодив» з куратором знищення транспортного засобу.



Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» під час спроби підпалу вантажного автомобіля.



За результатами обшуку у затриманого вилучено споряджений для теракту СВП, наркотики, а також смартфон із доказами роботи на ворога.



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.