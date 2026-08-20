﻿
Війна

Агент рф готував убивство командира однієї з військових частин Полтави

Агент рф готував убивство командира однієї з військових частин Полтави

Контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту у Полтаві.

За результатами дій на випередження затримано агента рф, який на замовлення ворога готував фізичну ліквідацію одного з командирів військової частини регіону, повідомляє СБУ.

Завдання ворога виконував завербований рашистами студент місцевого університету. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку «легких» заробітків у Телеграмі. 

За інструкцією куратора з рф агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), а для дистанційної активації – спорядив його мобільним телефоном із віддаленим доступом для російських спецслужбістів. 

Після цього фігурант мав вивчити розпорядок дня та маршрути переміщення командира військової частини, щоб закласти вибухівку і дистанційно підірвати її при наближенні посадовця до «локації». 

Під час підготовки до замаху агент погодився виконати ще одне завдання ворога – підпалити вантажівку. 

Для цього студент придбав у магазині легкозаймисту суміш та заздалегідь «погодив» з куратором знищення транспортного засобу. 

Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» під час спроби підпалу вантажного автомобіля. 

За результатами обшуку у затриманого вилучено споряджений для теракту СВП, наркотики, а також смартфон із доказами роботи на ворога. 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаПолтаваагентокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна планує відновити консультації з Єврокомісією щодо оновлення умов торгівлі
Економіка 19.08.2026 22:05:15
Україна планує відновити консультації з Єврокомісією щодо оновлення умов торгівлі
Читати
Смертельна ДТП у Києві: Оголошено підозру водію, який в'їхав у зупинку
Надзвичайні події 19.08.2026 21:36:58
Смертельна ДТП у Києві: Оголошено підозру водію, який в'їхав у зупинку
Читати
Атаки з логістичних та інфраструктурних об'єктів РФ змусили Путіна визнати шкоду
Свiт 19.08.2026 21:07:15
Атаки з логістичних та інфраструктурних об'єктів РФ змусили Путіна визнати шкоду
Читати

Популярнi статтi