Агент рф готував убивство командира однієї з військових частин Полтави

Контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту у Полтаві.
За результатами дій на випередження затримано агента рф, який на замовлення ворога готував фізичну ліквідацію одного з командирів військової частини регіону, повідомляє СБУ.
Завдання ворога виконував завербований рашистами студент місцевого університету. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку «легких» заробітків у Телеграмі.
За інструкцією куратора з рф агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), а для дистанційної активації – спорядив його мобільним телефоном із віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
Після цього фігурант мав вивчити розпорядок дня та маршрути переміщення командира військової частини, щоб закласти вибухівку і дистанційно підірвати її при наближенні посадовця до «локації».
Під час підготовки до замаху агент погодився виконати ще одне завдання ворога – підпалити вантажівку.
Для цього студент придбав у магазині легкозаймисту суміш та заздалегідь «погодив» з куратором знищення транспортного засобу.
Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» під час спроби підпалу вантажного автомобіля.
За результатами обшуку у затриманого вилучено споряджений для теракту СВП, наркотики, а також смартфон із доказами роботи на ворога.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк