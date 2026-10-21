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Війна

Рашисти вдарили по університету в Кременчуці

Рашисти вдарили по університету в Кременчуці

Російський безпілотник влучив в один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Загорівся п'ятий поверх будівлі.

"Попередньо, травмовані двоє людей. Також постраждала 16-річна дитина, яку госпіталізували", - повідомляє ДСНС.

У підлітка діагностували струс головного мозку та контузію. Її госпіталізували. Ще одна людина перебуває у стані середньої тяжкості.

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що пожежу в навчальному корпусі ліквідували.

У Полтаві внаслідок російського обстрілу виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні. На місцях працюють рятувальники

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КременчуквійнаПолтаваобстрілокупантидрони
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