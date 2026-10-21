Рашисти вдарили по університету в Кременчуці

Російський безпілотник влучив в один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Загорівся п'ятий поверх будівлі.
"Попередньо, травмовані двоє людей. Також постраждала 16-річна дитина, яку госпіталізували", - повідомляє ДСНС.
У підлітка діагностували струс головного мозку та контузію. Її госпіталізували. Ще одна людина перебуває у стані середньої тяжкості.
Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що пожежу в навчальному корпусі ліквідували.
У Полтаві внаслідок російського обстрілу виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні. На місцях працюють рятувальники
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк