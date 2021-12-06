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Мэр Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала «НАШ» заявил, что на территории Украины воюют США и Россия, а российско-украинскую войну назвал братоубийственной.

Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ», передает Украинская правда.

«Очень много, общаясь с жителями нашего города, еще больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения в отношении политики. Мне кажется, что у нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – это США и Россия. Обидно, что идет брат на брата», - заявил политик.

При этом Мамай отметил, что украинская молодежь стала более патриотичной.
ForUm

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