Городского голову Полтавы Александра Мамая за повторение российских нарративов о «братоубийственной войне» на востоке Украины внесли в базу «Миротворца».

Там Мамай значится как пособник террористов и российских оккупантов.

Ему вменяют также распространение кремлевской пропаганды, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины.

Ранее сообщалось, что Мамай в программе телеканала «НАШ» заявил о том, что на территории Украины воюют «сверхдержавы» - США и Россия. При этом наша страна является «плацдармом», где «брат идет на брата». Он также высказал сожаления о том, что Украина разорвала экономические отношения со страной-агрессором.