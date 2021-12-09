Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью», - сказал Герасимов, передает ТАСС.

При этом, по словам Герасимова, «поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам».

«Однако, - заявил начальник российского генштаба, - любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

При этом он отметил, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.

Зеленский заявил, что президент РФ Путин должен публично заявить, что не планирует вторжение в Украину.