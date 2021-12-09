Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна также присоединится к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в 2022 году в Пекине.
Об этом сообщают новостные агентства AFP и Global News, передает Украинская правда.
«Мы объявляем сегодня, что мы не будем посылать дипломатическое представительство на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в 2022 году.
Не думаю, что наша позиция станет неожиданностью для Китая. Мы не скрывали на протяжении последних лет, что мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека китайским правительством», - сказал Трюдо.
Представитель канадской полиции добавил, что представители канадских правоохранительных органов будут вовлечены в обеспечение безопасности канадских спортсменов в Пекине, как и было запланировано.
6 декабря Соединенные Штаты заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за преступлений в сфере прав человека в Китае.
8 декабря к бойкоту присоединились Великобритания и Австралия.
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