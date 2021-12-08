также в разделеМир
Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР 13
В Индии разбился вертолет с начальником Генштаба, есть погибшие 19
Косово будет подавать заявку на вступление в ЕС 13
Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 34
В ВОЗ пока не дают рекомендации по борьбе с «омикроном» 9
Пентагон: США не навязывают союзникам реакцию на действия России 14
Талибы просят предоставить им место в ООН 30
Альпинист получит половину найденного на Монблане клада 48
Ученые разработали жвачку, которая может нейтрализовать коронавирус 18
Беларусь в ответ на санкции запретила ввоз товаров из «недружественных» стран 25
«Омикрон» уже в России 15
Число погибших из-за извержения вулкана в Индонезии возросло до 15 15
Беларусь: Девушке Протасевича предъявили обвинение, ей грозит 6 лет тюрьмы 35
10 миллионов французов получили бустерные дозы вакцины от коронавируса 18
В Британии приступили к испытанию таблеток от коронавируса 18
Боррель: ЕС примет сторону Украины в случае обострения ситуации с РФ 34
Спикер Эрдогана: Анкара готова сделать все для предотвращения эскалации между Россией и Украиной 62
Блинкен: РФ следует выбрать дипломатический путь ведения диалога с Украиной 20

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в среду, отвечая на вопросы парламентариев, заявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны Великобритании.

«У правительства нет никаких сомнений, мы поднимаем эти вопросы с Китаем. Я сказал председателю Си (председателю КНР Си Цзиньпину – ред.) о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо министров не ожидается, но я могу сказать парламентариям - я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства», - сказал он в ответ на призыв одного парламентария бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, передает Интерфакс-Украина.

Ранее об аналогичных мерах объявили Австралия, Новая Зеландия и США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2868 грн.
10
Теги