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Американский президент Джо Байден сказал, что размещение американских войск в Украине в случае вторжения России не рассматривается.

«Идеи, что США собираются в одностороннем порядке применить силу, чтобы противостоять вторжению России в Украину, сейчас нет», - сказал он, передает ВВС Украина.

По словам Байдена, моральные и юридические обязательства США перед союзниками по НАТО в регионе не распространяются на Украину, не являющуюся членом этой организации.

Но Байден предупредил о суровых последствиях, если Россия пойдет на вторжение.

Об этом американский президент заявил на следующий день после видеоразговора с российским президентом Владимиром Путиным.

Переговоры имели целью уменьшить напряжение в регионе после наращивания российских войск вдоль восточной границы Украины.

Россия обвиняет США и Украину в провокации и стремится гарантировать нерасширение НАТО на восток и неразмещение оружия вблизи России.

Украинские власти заявили, что Москва может планировать военное наступление в конце января. Хотя американские чиновники говорят, что пока не ясно, принял ли такое решение президент Путин.

Выступая в среду, 8 декабря, Путин отказался сказать, отдаст ли он приказ о вводе войск в Украину. Но сказал, что не может сидеть сложа руки, когда альянс приближается к России.

Байден заявил, что во время встречи во вторник дал понять Путину, что в случае вторжения будут «экономические последствия, которых он никогда не видел».

Он уверен, что российский лидер понял этот месседж, добавил американский президент.

США не уточнили, какие экономические последствия имеют в виду, но во вторник, 7 декабря, советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что рычагом влияния для США и союзников является еще не работающий газопровод «Северный поток-2».

Другие возможные меры включают ограничение на конвертацию российскими банками рублей в иностранные валюты или даже отключение России от глобальной финансовой платежной системы Swift.

В четверг, 9 декабря, у Зеленского еще будет телефонный разговор с Байденом.
ForUm

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