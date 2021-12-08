Росію можуть відключити від світової платіжної системи SWIFT у разі нового витка збройної агресії проти України. Про це західні медіа повідомляли з посиланням на Білий дім напередодні онлайн-зустрічі президентів США та Росії, яка відбулася 7 грудня. Про те, що Сполучені Штати готові до «сильних заходів», сказав і американський президент Джо Байден. Чому відключення Росії від системи SWIFT називають «ядерною зброєю» санкцій та який ефект вона може мати – Радіо Свобода розпитало про це економічних, фінансових та політичних експертів.

Президент США Джозеф Байден «дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації», – повідомила пресслужба Білого дому після завершення переговорів лідерів США та Росії. Які саме важелі готовий застосувати Вашингтон?

Експерти називають відключення Росії від світової платіжної системи SWIFT одним із найсильніших важелів у санкційному арсеналі США та Заходу, такою собі «ядерною зброєю» в економіці.

Чому ця платіжна система така важлива, який ефект може мати її відключення та чи дійсно цей крок здатен приборкати агресивні плани Росії? В цьому розбиралося Радіо Свобода.

Експерти про SWIFT: це «кров» і «кисень» світової економіки

Всі економіки світу тісно пов'язані та більшою чи меншою мірою залежні від імпорту та експорту товарів і послуг. Оплата за них проходить через банківські рахунки. Для прискорення та оптимізації безготівкових платежів найактивніші світові банки у 1973 році об'єднали зусилля та створили систему SWIFT.

Найважливіші факти про SWIFT

Абревіатура SWIFT розшифровується як «Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій».

За формою власності це – кооператив, заснований 240 банками з 15 країн. Наразі до системи долучилися понад 10 тисяч банків-учасників з усіх країн світу. Штаб-квартира компанії SWIFT – у Брюсселі, тож ця система працює за бельгійським законодавством.

Кожна фінансова операція відбувається за допомогою електронних повідомлень між банками, кожен з яких має свій унікальний код у системі. Станом на кінець 2021 року SWIFT опрацьовує понад 30 мільйонів повідомлень на день, або ж понад 10 мільярдів на рік; денний оборот коштів через систему вимірюється у трильйонах доларів.

Система платежів SWIFT забезпечує фінансові операції не лише між банками, а й безпосередньо між юридичними та фізичними особами. В цій мережі вони ідентифікуються за номерами рахунків IBAN (International Bank Account Number). Так, в Україні за допомогою системи SWIFT можна надіслати або отримати міжнародний переказ у доларах, євро, фунтах стерлінгів, польських злотих, російських рублях, швейцарських франках.

У світі вже були прецеденти з відключенням окремих країн від системи SWIFT, щоразу це призводило до їхньої економічної стагнації. Ініціаторами виступали США та ООН, але їхній вплив був опосередкованим.

Так, у лютому 2012 року банківський комітет Сенату США підтримав майбутні санкції проти SWIFT за те, що вона обслуговує підсанкційні банки Ірану. Щоб не отримати санкцій проти себе, упродовж місяця платіжна система припинила роботу з тими банками. Блокування банків Ірану тривало до 2016 року, доки не припинилася дія санкцій США проти них. Відтоді SWIFT координує свою боротьбу з відмиванням грошей та санкційну політику з урядами країн Європи та США.

У 2017 році Рада безпеки ООН наклала санкції на банки Північної Кореї, після чого SWIFT припинила їхнє обслуговування.

SWIFT – не єдина міжнародна платіжна система. Вона має альтернативи, які, проте, є значно менш потужними та не всеохопними.

Це російська СПФС, або «Система передачі фінансових повідомлень», яку Кремль почав розбудовувати всередині країни після анексії Криму, побоюючись західних фінансових санкцій. Російську систему погодилися використовувати лише окремі підсанкційні країни, як-от Білорусь та Іран.

або «Система передачі фінансових повідомлень», яку Кремль почав розбудовувати всередині країни після анексії Криму, побоюючись західних фінансових санкцій. Російську систему погодилися використовувати лише окремі підсанкційні країни, як-от Білорусь та Іран. CIPS – китайська транскордонна система фінансових транзакцій. Вона була створена на рік пізніше за російську, але отримала зв'язок з банками десятків країн на всіх континентах: опосередковано, через філії цих банків у Китаї та через мережу SWIFT, з якою китайська платіжна система активно співпрацює. Завдяки цій співпраці CIPS використовує технології SWIFT.

Через SWIFT проходить переважна більшість безготівкових фінансових розрахунків у світі. Важливість цієї платіжної системи можна порівняти з «кровоносною системою» для світової економіки, наводить порівняння інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«Цю платіжну систему можна порівняти з кровоносними судинами, що несуть кисень світовій економіці. Так, можна мати гору м'язів, довгі руки чи супермозок. Але якщо не надходить кисень – то все це не має сенсу, його неможливо застосувати», – пояснює інвестиційний банкір в розмові з Радіо Свобода.

Якою є ймовірність, що Росію «відріжуть» від глобальної платіжної системи?

Сполучені Штати продемонстрували свою готовність при потребі від'єднати Росію від платіжної системи SWIFT, але наразі цього робити не планують, визнає Сергій Фурса. Саме готовність застосувати такі потужні санкції впливає значно більше, ніж вже застосовані санкції, пояснює він.

«Ця опція лежить на столі. Але це «ядерна зброя» санкцій. І доки вона «на столі» – вона лякає. Якщо ж її застосувати – будуть руйнівні наслідки, але вона вже не лякатиме», – уточнює Сергій Фурса.

Відключення SWIFT, так само, як і застосування ядерної зброї, може призвести до «ланцюгової реакції» та глобального конфлікту, тож Захід діє обережно, маючи на меті стримати Росію, але уникнути такого сценарію, пояснює економіст Борис Кушнірук.

«Питання в тому, щоб не спровокувати Третю світову війну. Адже ланцюг негативних дій проти Росії може спонукати її не до зупинки агресії, а до її розгортання», – попереджає експерт.

Тому, продовжує він, Захід дивиться на стримування Росії комплексно.

«Крім відключення SWIFT – це може бути обмеження купівлі російських енергоносіїв. Бо напередодні зими у Кремлі навмисно заповнювали власні газосховища, а європейські (ті, які підконтрольні Кремлю) – лишали порожніми. Газ не буде куди подіти, а зупинка видобування може мати незворотні наслідки для родовищ».

Такі обмеження вдарять по Росії, а якщо це відбудеться під час нової спроби атакувати Україну, то Кремль отримає ще й «багато тисяч домовин», і від суми економічних та соціальних чинників «Росія вибухне зсередини», прогнозує Борис Кушнірук. В цих умовах Заходу, з одного боку, не обов'язково вдаватися до відключення SWIFT, а з іншого, надзавданням стає уникнення глобальної дестабілізації.

Зрештою, чи мають США політичну волю обітнути Росії доступ до міжнародної платіжної системи? Дослідник-американіст, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик запевнив, що в Білому домі готові до цього. Але він уточнив, що ймовірність відключення Росії від SWIFT залежить від того, чи піде вона на ескалацію.

«У США є на це політична воля. Бо сценарій повномасштабного вторгнення Росії в Україну – це буде серйозний провал американської політики, причому кількох адміністрацій Білого дому. Бо тоді у світі дедалі більше країн будуть розуміти, що на США не можна розраховувати в сучасному світі, її будуть сприймати як лідера, що занепадає. Тому Сполучені Штати розглядають всі варіанти підтримки України, за винятком задіяння своїх збройних сил проти збройних сил Росії. Наразі це «червона лінія» для США», – наголошує американіст в розмові з Радіо Свобода.

Є ознаки того, що країни Заходу вже провели попередні переговори між собою та з керівництвом SWIFT і готові до відключення Росії; проте цей сценарій є малоймовірним, доки Росія не спробує атакувати Україну, припускає голова Комітету економістів України Андрій Новак.

«Всі розуміють, що це крайній крок, що його ймовірність невелика. Проте низка країн Заходу анонсувала його на весь світ. Отже, попередні переговори вже відбулися, і в разі політичного рішення відключення Росії від міжнародної платіжної системи буде лише питанням технічних процедур», – вважає аналітик.

Якщо вимкнути SWIFT: що буде з Росією та які «побічні ефекти» матиме Європа

Експерти, з якими говорило Радіо Свобода, бачать низку наслідків, які отримає Росія, відрізана від міжнародної системи безготівкових платежів:

імпорт та експорт на деякий час будуть паралізовані, вони відновляться лише частково: завдяки бартеру, готівковим розрахункам та послугам посередників;

на російський рубль чекатиме стрімка девальвація;

всередині Росії безготівкові розрахунки триватимуть, завдяки створеній з 2014 року внутрішній платіжній системі;

Росія зазнає катастрофічного падіння ВВП і, ймовірно, не матиме досить коштів як для нинішніх «театрів» бойових дій, так і для початку нових операцій;

Росія, ймовірно, почне залежати від транскордонної платіжної системи Китаю;

кошти російського бізнесу та державних компаній за кордоном будуть заблоковані;

російська економіка і технології деградуватимуть, фінансовий сектор повернеться «в добу середньовіччя», вважає Сергій Фурса;

Росія витрачатиме кошти на послуги клірингу (операції з фінансового взаємозаліку, зокрема й за участі компаній-посередників – ред.), водночас зростатиме обсяг коштів у тіньовій економіці, прогнозує старший економіст «CASE Україна» Володимир Дубровський ;

; ситуація може перерости у соціальний вибух, з Росії підуть до ЄС мільйони біженців;

Росія може піти на максимальну військову ескалацію проти сусідніх держав – як «крок відчаю», припускає Борис Кушнірук.

Інші держави постраждають від «фінансового відключення» Росії, але лише тією мірою, якою вони торгують з нею, попереджає Володимир Дубровський.

«В усіх торговельних партнерів Росії будуть аналогічні проблеми, але що менша частка Москви в імпорті – експорті, то меншим буде масштаб неприємностей, – деталізує аналітик. – До прикладу, це буде мало помітно для України, для якої Росія вже не є першим, другим чи третім за обсягом торговельним партнером. Можливо, це й на краще. Бо Росія використовує торгівлю як засіб ведення гібридної війни. Ми добре бачимо це на європейських енергетичних ринках».

За оцінками ж Сергія Фурси, фінансова ізоляція Росії буде більш болючою для країн Європи і менш болючою для США, Канади та решти Нового Світу.

Зрештою, якщо США демонструє готовність при потребі застосувати максимальні санкції, то про таку готовність європейських союзників Вашингтону наразі невідомо, констатує Володимир Дубовик.

І він, й інші дослідники визнають, що частина ЄС налаштована радше продовжувати нинішні санкції проти Росії, аніж потужно нарощувати їх для стримування російських гібридних атак проти України та Заходу.

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін понад дві години 7 грудня розмовляли через відеозвʼязок. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Крім української тематики, президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, кібербезпеки, а також спільну роботу над регіональними проблемами, такими, як Іран, додала пресслужба Білого дому. Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому в Вашингтоні.

Розмова розпочалася близько 17-ї години за київським часом і завершилася після 19:00.

Спільної заяви за підсумками переговорів не очікувалося. МЗС Росії після зустрічі заявило, що Путін під час зустрічі з Байденом звинуватив Київ у​«деструктивній політиці»​. Того, що президент США попередив російського лідера про санкції за агресію проти України, в Кремлі не згадують.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном перед запланованою на 7 грудня розмовою президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна. Він запевнив, що таким чином Україна узгодила свої позиції зі США, і відтак принцип «нічого про Україну без України» було дотримано.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, після того, як відбудеться розмова Байдена з Путіним, українська сторона також матиме контакт з американськими колегами і довідається про домовленості, яких вдалося досягти.

У Білому домі уточнили, що Джо Байден зателефонує Володимиру Зеленському і обговорить з ним результати своєї онлайн з Путіним.