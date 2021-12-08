Американские официальные лица заявили членам Конгресса, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода «Северный поток-2», если Россия вторгнется в Украину.

Об этом сообщил высокопоставленный помощник Конгресса, европейский дипломат в Reuters, а также источники Financial Times и советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Украинская правда.

Официальные лица США заявляют, что они получили заверения Германии в том, что трубопровод будет перекрыт. Но, по словам помощника Конгресса, непонятно, согласовали ли две стороны определение вторжения.

Виктория Нуланд заявила, что, по ее мнению, Германия готова принять участие в серьезных действиях против России, если РФ вторгнется в Украину. Она сказала, что США уже начали «интенсивные консультации» c Германией.

Джейк Салливан сообщил, что Штаты связывались с правительствами Германии по поводу «Северного потока-2» в контексте потенциального вторжения. Он отказался охарактеризовать дальнейшие разговоры.

Салливан сказал, что «если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, возможно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину».

По данным FT, угроза «Северному потоку-2» будет включена в пакет санкций США, который будет включать блокировку конвертации рублей в доллары и в дальнейшем будет нацелен на российских олигархов.

Европейский дипломат сообщил Reuters, что официальные лица США дали понять союзникам, что будут действовать, чтобы наложить санкции на трубопровод в случае вторжения. Он сказал, что если США введут дополнительные санкции, никто не сможет вести дела с «Северным потоком-2» из-за опасений нарушить санкции США.

Американский чиновник сообщил FT, что «Северный поток-2» - всегда слон в комнате… Это нависает над всем, что связано с Россией, Германией и Украиной».

Ожидается, что официальные лица США отправятся в Германию, когда к власти придет новое правительство во главе с Олафом Шольцем.

Будущий вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что «Северный поток-2» еще не сертифицирован, и пока идет его проверка, состоится его «политическое обсуждение» на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.

Новое правительство Германии, как ожидается, будет утверждено 8 декабря.