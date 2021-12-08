Президент РФ Владимир Путин расценил как провокационный вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, заметив, что РФ – миролюбивое государство.

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена», - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает российский Интерфакс.

Ранее в ходе пресс-конференции российский лидер также заявил, что «каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности». «Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае – России», - сказал Путин журналистам.

По его словам, «это так же, как и в отношениях между людьми: свобода - это, безусловно, данное от Господа свойство каждого человека, и она должна быть безграничная, но до тех пор, пока она не сталкивается со свободой другого человека».

«И вот здесь должны вступать в силу взаимные ограничения. Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Поэтому это тема отдельного разговора, и мы договорились (с президентом США Джо Байденом) о том, что сделаем это предметно, обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет», - заявил Путин.

Этот вопрос был задан Путину в связи с прошедшей во вторник видеоконференцией с Байденом.

Президент России отметил, что с Байденом «говорили о конфликте на юго-востоке Украины и связанной с этой ситуацией для нас очень чувствительной темой, а именно расширением блока НАТО на Восток, в том числе за счет Украины».

«Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров, что для нас это неприемлемо», - заявил Путин.