Психиатрическая экспертиза подтвердила, что 16-летний Николай Харьковский руководил своими действиями в момент аварии на проспекте Гагарина в Харькове.

Об этом Суспильному сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

«Экспертиза подтвердила, что 16-летний подозреваемый на момент совершения уголовного правонарушения и в настоящее время хронического психического временного расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики не имеет. Согласно психическому состоянию подозреваемый мог и может осознавать свои действия», – ответил Чубенко.

О результатах экспертизы 7 декабря также сообщил представитель пострадавших в ДТП Игорь Черняк.

«Это значит, что у суда не будет никаких препятствий для привлечения его к уголовной ответственности», - написал Черняк.

Защитница Харьковского Инна Данилова рассказала, что о результатах экспертизы ей неизвестно, ее об этом не извещали, сам Харьковский об этом ничего не говорил.

«Я вообще считаю, что она не имеет никакого значения на сегодняшний момент, потому что мой подзащитный на учетах не состоял... Мой подзащитный вменяемый, никто не пытается сделать из себя больного. Я настаивала, сначала говорила, что мы не будем ходатайствовать об этом, нам это не нужно, какой смысл затягивать процесс», - сказала адвокат.

По словам Даниловой, следствие пока не предоставило ей доступ к материалам производства, неизвестно, какие экспертизы назначены и выполнены. Как уточнил Дмитрий Чубенко, инициатором психиатрической экспертизы были следователи, всего по делу проводят около 15 исследований, результаты получены в двух — психиатрической и генетической.

Как сообщал ForUm, авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове.

16-летний водитель «Инфинити» пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель погиб на месте, трое пассажиров Инфинити - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Позже полиция задержала 16-летнего водителя «Инфинити». Суд взял его под стражу.

Подозреваемый водитель по-разному комментировал обстоятельства ДТП журналистам: в одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем, в другом сказал, что отказали тормоза. Защитница водителя говорила, что он помнит только удар во время ДТП и просила освободить его под домашний арест.