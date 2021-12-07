также в разделеПроисшествия
Число жертв ДТП под Черниговом возросло до 13 21
На Хмельнитчине женщина убила шваброй 80-летнюю свекровь 24
В Украине за сутки – 8655 новых случаев COVID-19 17
Мужчине, убившему экс-военного на охоте, объявили подозрение 11
На Херсонщине дядя-охотник ранил в лицо племянника 10
ГБР задержало полицейского, совершившего смертельное ДТП под Киевом 45
Конфликт между иностранцами в Кривом Роге унес жизнь одного из них, другой в больнице 25
В Ужгороде менору сбросили в реку, открыто дело 65
Авария на Бурштынской ТЭС: Один из пострадавших умер в больнице 31
Отец и двое детей погибли в ДТП на Житомирщине 17
В Ужгороде журналисту сожгли авто 17
В Украине после выходных – 4478 новых случаев COVID-19 75
МО Беларуси вызвало военного атташе Украины из-за якобы нарушения границы 144
Пропавшего в Николаевской области 9-летнего ребенка нашли мертвым в реке 16
В Польше украинец умер во время задержания 28
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе десятки единиц военной техники боевиков 15
СБУ разоблачила подпольный сервисный центр по сбыту поддельных водительских удостоверений 13
В Украине разработали новый зенитный ракетный комплекс 55

В селе Брусилов Черниговского района произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом, в результате чего погибли 11 человек и 8 травмированы, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

«7 декабря, около 7:55, вблизи с.Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом «Чернигов-Сосница», - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:30, в результате ДТП предварительно погибли 11 человек и 8 человек травмированы.

Для деблокации от ГосЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги