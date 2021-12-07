В селе Брусилов Черниговского района произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом, в результате чего погибли 11 человек и 8 травмированы, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

«7 декабря, около 7:55, вблизи с.Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом «Чернигов-Сосница», - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:30, в результате ДТП предварительно погибли 11 человек и 8 человек травмированы.

Для деблокации от ГосЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.