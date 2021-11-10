Пророссийский боевик Денис Куликовский по прозвищу «Палыч» бывшим пленным тюрьмы «Изоляция» запомнился своей жестокостью.

Журналисты ТСН пишут, что боевику 36 лет и у него есть даже бывшая жена и сын. Куликовский – уроженец Донбасса, учился в школе в селе возле прифронтового Курахово.

Директор учебного заведения узнала «Палыча». Она смутилась, когда узнала, во что превратился ее бывший ученик.

Ранее мужчина работал в пенитенциарной службе и был в 97 Макеевской колонии начальником отряда и оперуполномоченным. Об этом он сам рассказывал украинским пленным.

Экс-пленный Станислав Печенкин говорил, что «Палыч» выбирал себе постоянных жертв, над которыми планомерно издевался. Он запрещал людям есть все, кроме каши, бил, унижал и поливал водой под высоким давлением.

Изверг часто уходил в запой на несколько недель и в это время начинались массовые избиения, которые кое-кто не переносил. Бывало и такое, что его чрезмерное употребление алкоголя заканчивалось смертью пленников.

Кроме этого, преступник любил наблюдать за тем, как его «подчиненные» били пленных.

В интервью Радио Свобода Станислав Асеев, который также попал в «Изоляцию», вспоминает, что «Палыч» жил в тюрьме, не покидая ее. Боевик боялся, что его убьют, из-за этого его психика пошатнулась.

«Был эпизод осенью 2017 года, когда он в очередной раз напился, то взял ночью приближенных к нему заключенных, начал открывать камеры и в каждой камере бил людей», – добавил Асеев.

В 2018 году «Палыча» убрали из «Изоляции», но не убили. Садиста сперва загнали в шестую камеру тюрьмы, позже посадили в подвал и долго там держали. Через некоторое время преступник скрылся.

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации «ДНР», главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция».