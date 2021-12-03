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В Русской Православной Церкви призвали запретить запретить в соцсетях «людоедский контент»: видео и «игры», в которых дети поедают или готовят абортированных эмбрионов.

Об этом сообщил зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Считаем популяризацию абортов в детской аудитории Тиктока попыткой подорвать уважение к ценности человеческой жизни. Увы, у нас пока не вполне сформировано тотальное отвержение идеи аборта, как покушения на дар жизни. Но думаю, что даже в существующей ситуации у государства достаточно воли и возможностей для того, чтобы подобный человеконенавистнический, людоедский контент был запрещен», - отметил Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, в популяризации абортов виноваты не дети, так как они чаще всего «не ведают, что творят».

«Как, например, за рекрутирование детей-солдат, которые, как известно, являются самыми бессердечными убийцами, за анимационные «шутки» с «поеданием» абортированных младенцев должно отвечать общество взрослых», - подытожил Кипшидзе.
ForUm

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