На выплаты вакцинированным от коронавируса в этом году из госбюджета будет выделено 8 млрд грн вместо 3 млрд грн, как планировали ранее.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Укринформ.

«Поскольку ожидаем увеличения обращений, принято решение увеличить сумму, которая будет направлена ​​на выплаты украинцам уже в этом году, до 8 млрд грн. В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос», – отметил Шмыгаль.

Он в очередной раз отметил, что вакцинация остается национальным приоритетом. «Этот вопрос безопасности страны, поэтому правительство продолжает внедрение программы выплат по 1 тысяче гривен для всех вакцинированных. Инициатива Президент реализуется в несколько этапов. На старте программа получения средств будет проходить через приложение «Дия». Это самый быстрый и простой способ. Фактически 100 офлайн-пунктов поддержки «Дии» будут предоставлять помощь по всей Украине. Цель программы – поддержать пострадавший в результате пандемии бизнес, простимулировать вакцинацию в государстве», - сказал Шмыгаль.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.