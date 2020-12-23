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Премьер-министр Молдовы Ион Кику объявил об отставке правительства. Он сделал это на брифинге в среду в присутствии президента и председателя парламента, сообщает Интерфакс-Украина.

«Правительство заявляет о своей отставке. Выражаю благодарность за сотрудничество председателю парламента Зинаиде Гречаной и президенту Игорю Додону. Также благодарю всех членов правительства. Другие подробности я сообщу после встречи и обсуждения ситуации с избранным президентом Майей Санду», - сказал Кику.

Правительство Кику было сформировано 14 ноября 2019 года.

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Согласно окончательным подсчетам, Санду набрала 57,75%, а Игорь Додон - 42,25%.
ForUm

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