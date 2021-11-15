Президент Украины Владимир Зеленский обещает всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

В видеообращении к украинцам он заявил, что для того чтобы «дышать было легче бизнесу и пострадавшим от ковида гражданам», государство продолжает как имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд новых инструментов.

«Один из них заработает в ближайшее время. Это – поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других. А именно – креативный, спортивный и транспортный сектор экономики», – сказал Зеленский.

Так, каждый, кто получил две прививки, сможет получить тысячу гривен. Правда, потратить эти деньги украинцы могут исключительно на:

Абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

Посещение кинотеатра, музея, концертного зала или выставочного центра,

Покупка билетов для путешествий внутри страны на внутренние авиа или железнодорожные перевозки.

По словам Зеленского, программа стартует 19 декабря. «До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн. Столько же – в начале 22 года», – добавил он.