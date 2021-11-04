Кабинет министров Украины уменьшил на 1,950 млн грн финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Согласно распоряжению №1371 от 3 ноября, правительство перераспределило 1 950 тыс. грн путем уменьшения объема расходов по программе «Финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины» и увеличения объема расходов по программе «Научная и научно-техническая деятельность в сфере средств массовой информации, книгоиздательского дела и информационно-библиографической деятельности», передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что такое перераспределение осуществлено с целью погашения кредиторской задолженности по выплате заработной платы сотрудникам «Книжной палаты им. Ивана Федорова».

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что Общественный вещатель финансируется в полном объеме, но к его рейтингам есть вопросы.

«За такие деньги другие каналы добиваются намного больших рейтингов. И речь идет не только о доверии, но и об ответственности за потраченные средства», - подчеркивал министр.