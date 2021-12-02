Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«В альянсе говорили, что однажды Украина станет членом НАТО... Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина», - сказал он на пресс-конференции в Риге, передает Интерфакс-Украина.

«У России нет права вето, ее мнение не учитывается. У нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны», - добавил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что вопрос о членстве Украины в альянсе станет актуальным, когда эта страна «будет готова, будет соответствовать стандартам». Пока же, по его словам, НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.

Напомним, президент России Владимир Путин потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Путин считает, что приход НАТО в Украину стал бы пересечением «красных линий» РФ.