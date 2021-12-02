также в разделеПолитика
Лавров: РФ готова к открытию отдельного канала диалога с США по Украине
Аваков отрицает встречу с Ахметовым
Чиновников обяжут декларировать двойное гражданство 11
Лавров: НАТО «играет с огнем», обещая Украине вступление в альянс 14
Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве 24
Рада приняла госбюджет на 2022 год 52
Блинкен обещает экономические санкции в случае вторжении РФ в Украину 10
Зеленский назначил на должности 28 судей, двое из них – судьи Майдана 17
Лукашенко: Находящимся в Беларуси беженцам направляли оружие из Украины 54
Лукашенко: Буду делать все, чтобы Украина стала нашей 45
Песков: Прогнозировать перспективы «ЛНР» и «ДНР» сложно 68
Дело «вагнеровцев»: Ермак утверждает, что не давал Бурбе никаких команд 15
Россия отвергла предложение Эрдогана о посредничестве между Киевом и Москвой 47
Арахамия обещает «интересные новости» о госперевороте, но просит дать СБУ несколько недель 37
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок 207
Путин потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток 67
Президент хочет ввести множественное гражданство для украинцев 44
Ермак: Лукашенко думал о выдаче «вагнеровцев», но Украина не подготовила документы 35

Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«В альянсе говорили, что однажды Украина станет членом НАТО... Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина», - сказал он на пресс-конференции в Риге, передает Интерфакс-Украина.

«У России нет права вето, ее мнение не учитывается. У нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны», - добавил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что вопрос о членстве Украины в альянсе станет актуальным, когда эта страна «будет готова, будет соответствовать стандартам». Пока же, по его словам, НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.

Напомним, президент России Владимир Путин потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Путин считает, что приход НАТО в Украину стал бы пересечением «красных линий» РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги