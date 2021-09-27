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Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным», - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующее заявление Лукашенко, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, какие могут быть ответные меры России и Беларуси на расширение НАТО, Песков отметил, что это будут «действия по обеспечению безопасности двух государств».

Путин говорил на переговорах с Лукашенко, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает для Москвы пересечение красных линий. «Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее», - сказал представитель Кремля, комментируя заявление Лукашенко об обсуждении темы расширения НАТО на переговорах с Путиным.
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