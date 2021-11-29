После недельного молчания Владимир Зеленский в пятницу обширно прокомментировал свою роль в сорвавшейся операции украинских спецслужб по поимке бойцов российской частной военной компании "Вагнер", которую описала в своем отчете исследовательская группа Bellingcat (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента). Из сбивчивых и эмоциональных объяснений президента Украины следует, что украинскую разведку несколько лет возглавлял некомпетентный и коррумпированный человек, а сам Зеленский не давал согласия на операцию по поимке трех десятков "вагнеровцев".

Зеленский заявил, что разработавший операцию бывший глава военной разведки Василий Бурба - "авантюрист и аферист", который пытался испортить отношения Украины с Турцией и США в угоду бывшему президенту страны Петру Порошенко. Вечером в пятницу Василий Бурба отреагировал на эти слова: он утверждает, что план операции проговаривался с президентом посекундно и обещает подать на Зеленского в суд.

В группе Bellingcat сказали, что им стыдно из-за прозвучавших на пресс-марафоне объяснений Владимира Зеленского.

Зеленский и «Вагнергейт»

"Вагнергейт" - скандал с сорвавшейся операцией украинских спецслужб, которые намеревались летом 2020 года посадить в Киеве самолет, следовавший из Минска в Стамбул, для ареста находившихся в нем трех десятков бойцов российской частной военной компании. Он продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в украинской политической среде.

Операции, о которой на протяжении последнего года фрагментарно сообщали киевские СМИ, был посвящен внушительный отчет авторитетной группы расследователей Bellingcat. Авторы публикации отмечали, что им не удалось получить комментарий на тему произошедших событий от представителей власти - президента Зеленского, который якобы санкционировал отсрочку операции через главу своей администрации Андрея Ермака. Именно за этой отсрочкой последовал срыв операции - белорусские силовики арестовали "вагнеровцев", ожидающих своего самолета в санатории под Минском.

Именно стремление президента изложить собственную версию "Вагнергейта", а не подведение итогов первой половины своего президентства, многие журналисты считали настоящей причиной, по которой Зеленский устроил внезапный пресс-марафон в эту пятницу.

Вопрос о спецоперации по поимке "вагнеровцев" прозвучал из уст журналистов одним из первых. Ответ президента на него был довольно сбивчивым, он то и дело переходил то на украинский, то на русский. А чуть позже, когда о "вагнеровцах" в иной формулировке спросил другой журналист, дискуссия между автором вопроса и президентом перешла на личности, и собеседники скатились к взаимным оскорблениям.

В любом случае, вот что поведал журналистам Владимир Зеленский.

«Плохой Бурба»

Прежде всего, Зеленский обширно описал журналистам личность Василия Бурбы - бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, при котором разрабатывалась операция по поимке "вагнеровцев".

Внятного объяснения, почему коррумпированный, по словам президента Украины, глава военной разведки Василий Бурба не был уволен до провала "Вагнергейта", на пресс-марафоне не прозвучало

По словам самого Бурбы, после отсрочки операции, обернувшейся ее срывом, он потребовал у президента разобраться, не стал ли провал результатом "слива" информации о ней кем-то из коридоров украинской власти белорусским или российским спецслужбам. Но вместо этого Бурба был уволен с поста главы разведки президентским указом. Он стал единственным украинским разведчиком, пообщавшимся с Bellingcat без сохранения анонимности.

В изложении Владимира Зеленского Бурба - "мелочный" человек, "авантюрист и аферист". Зеленский напомнил, что во времена акций протеста на Майдане в 2013-2014 годах Бурба, тогда высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины, руководил блокированием транспорта активистов на подъездах к Киеву.

Документы, свидетельствующие об этом, были обнародованы в 2014 году. По словам Бурбы, он был допрошен в связи с этими событиями более двух десятков раз. В настоящее время Бурба не является подозреваемым ни по одному делу, связанному с расследованием событий на Майдане.

"Он не разведчик, он СБУшник, он лично разведопераций не выполнял", - говорил о Бурбе Зеленский. "Это разведка, это же не Бессарабка [Бессарабский рынок в центре Киева - ред.] Всем известно, что он занимался таким бизнесом: он получал ту или иную информацию, и на этой информации зарабатывал деньги", - продолжал президент Украины. Вечером в пятницу Василий Бурба заявил, что подаст на Владимира Зеленского в суд за эти обвинения.

"Когда я пришел, я хотел его [Бурбу] уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили", - резюмировал Зеленский.

Впрочем, внятных объяснений, почему Василий Бурба был отправлен Зеленским в отставку лишь на пятнадцатом месяце его президентства, на пресс-марафоне не прозвучало.

Операция «Вакцина»

Для того, чтобы продемонстрировать журналистам профессиональные и человеческие качества Бурбы, Зеленский довольно сбивчиво рассказал им об одной из операций, которую предлагал реализовать главный военный разведчик Украины. "Он принес какую-то информацию, что мы получили оперативную информацию о ковиде. Кто придумал ковид и есть даже формула вакцины. Он назвал мне эту страну. Предложил мне передать эту информацию Российской Федерации или китайским коллегам", - сказал Зеленский.

Зеленский рассказал журналистам, что Бурба предлагал ему украсть формулу вакцины от коронавируса. Бурба заявил, что впервые об этом слышит

"Он обвинил в том, что кто-то распространяет ковид. Но вы понимаете, мы же не идиоты. Он предложил это передать и публично об этом сказать. Я не знаю, за кого он нас принимал, но в этот момент стало окончательно понятно, что товарищ просто хочет, как говорят разведчики, какую-то торпеду пустить", - продолжил Зеленский.

Президент закончил свои рассуждения тем, что обвинил своего предшественника Петра Порошенко в том, что именно он посредством Бурбы хотел испортить отношения Украины с Соединенными Штатами Америки.

Многие журналисты, слушавшие этот спич Зеленского в помещении, где проходил пресс-марафон, утратили нить сюжета президентского рассказа еще на его первых предложениях.

Возможно, Зеленский имел в виду сюжет, описанный накануне пресс-марафона близким к Офису президента блогером, бывшим журналистом Сергеем Лещенко. "Еще одна спецоперация, которую предлагал Василий Бурба, - это похищение формулы вакцины от коронавируса в западных лабораториях. Это не шутка", - написал он в "Фейсбуке".

Сам Бурба в пятницу вечером заявил, что "впервые слышит" о любой подобной спецоперации. "Единственное, что меня объединяет с ковидом, это то, что я вакцинирован", - заявил он.

Что еще сказал президент

Владимир Зеленский заявил, что во время его регулярных совещаний с руководителями украинских разведывательных ведомств ему ни разу не говорили о подготовке операции по захвату "вагнеровцев". "Про это никто никогда не докладывал, никогда об этом не говорилось. Да, была информация, что есть "вагнеровцы", что готовятся разные вещи, они бандиты, девять из них граждане Украины. Общие были вещи. Но когда садились все разведчики, этой информации не было", - сказал он.

Слова президента противоречат информации из отчета Bellingcat, который утверждает, что Зеленскому доложили о подготовке операции 15 июня 2020 года, более чем за месяц до ее предполагаемого финала, он принципиально одобрил ее 26 июня, а 1 июля конкретный план операции был утвержден министром обороны Украины Андреем Тараном.

Тем не менее, в эмоциональном изложении Зеленского, все время переходящего с украинского на русский и обратно на украинский, дальнейшие события выглядели так.

"Приходит товарищ Бурба и говорит: вот такая-то ситуация. А я говорю: я знаю, вы ж уже говорили, что есть несколько направлений, и другие разведчики, там 20 планов какие-то разрабатывают, но должны быть все детали. И рассказывает, что он предлагает. У меня был один только вопрос, и я прямо его задал… "Турецкие авиалинии" [в самолете этой авиакомпании "вагнеровцы" должны были вылететь из Минска в Стамбул - ред.] Эрдоган должен знать? Нет. Понял", - рассказал Зеленский.

Отчет Bellingcat не упоминает о причастности к операции по поимке "вагнеровцев" спецслужб любых других стран, кроме Украины. В то же время, российские и украинские СМИ писали о возможной причастности к ней спецслужб США и Турции.

Зеленский продолжил пересказывать свой разговор с Бурбой: "А когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет, и мы его приземлили в Украине, у меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет, [такое] может быть? - Может, - это он [Бурба] отвечает. - А скажите мне, пожалуйста, а может быть такое, что они заберут этот самолет, и все люди погибнут, может? - Даже лучше, мы обвиним в этом других".

"Я сказал: я считаю, что это не наша операция, это был мой ответ. Она непродуманная подробно, я готов одобрить любую операцию, даже эту, если будут подробно просчитаны вещи и если не пострадают люди. Когда он вышел, я сказал, что после Америки он хочет меня поссорить - не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган бы никогда нам этого не простил... Я бы никогда не въехал в эту стену", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, когда Бурба понял, что "его идеи хлопнуты и расколоты" - то есть, следует понимать, разработанную им операцию по поимке "вагнеровцев" Зеленский не санкционирует, он "слил" информацию о ее проведении средствам массовой информации.

Вместе с тем, Зеленский отверг озвученные в отчете Bellingcat предположения о том, что глава его офиса Андрей Ермак мог отдать разведчикам распоряжение о переносе финального этапа операции, так как у него нет для этого полномочий.

"Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки Украины", - резюмировал Зеленский.

В пятницу вечером Василий Бурба заявил, что обсуждал с президентом каждую деталь, каждое мероприятие спецоперации посекундно.

Относительно якобы своих слов о допустимости и даже желаемости жертв среди мирного населения в случае, если "вагнеровцы" захватят самолет "Турецких авиалиний", Бурба сказал: "Мы не можем быть удовлетворены, если будут погибшие люди. Любой разведчик, как бы он ни ненавидел врага, понимает, что жизнь на первом месте, поэтому таких слов не было".

Бурба воздержался от более подробных объяснений по поводу сорванной операции, ссылаясь на то, что по-прежнему не может разглашать сведения, являющиеся государственной тайной.

В то же время, он заявил, что в феврале этого года неназванный им глава украинской спецслужбы передавал ему условия "сделки" от офиса президента: Бурба должен был публично опровергнуть факт подготовки операции по поимке "вагнеровцев", а взамен за это получить должность посла в "стране, которая находится очень далеко". Ранее в этом году киевские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Бурбе предлагали пост посла Украины в Австралии.

«Это не «Квартал»

На протяжении пресс-марафона вопрос о "Вагнергейте" был задан Владимиру Зеленскому два раза. И если отвечая на первый из них, Зеленский получил возможность озвучить свою версию происшедшего, то ответ на второй перерос в эмоциональную перепалку с задавшим его журналистом.

Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор", которое на протяжении последнего года регулярно информировало своих читателей о "Вагнергейте" со ссылкой на источники в спецслужбах, прямо обвинил Зеленского во лжи.

"Я очень прошу, чтобы ваши фантазии, которые вы распространяете на всю страну, вы хоть раз рассказали бы на допросе у следователя, потому что руководство государством во время войны - это не "Квартал" [комик-студия "Квартал 95", в которой до избрания президентом трудился Зеленский - ред.], и вам нужно это выучить", - говорил Бутусов.

Владимир Зеленский же заявил, что Бутусов просто обиделся на него, так как не получил должности в министерстве обороны.

Кроме того, Зеленский заявил, что из-за публикаций Бутусова вынужден вести неприятные беседы с руководством западных государств. Президент не распространялся на эту тему, но дал понять, что речь, в частности, о том, что Бутусов первым сообщил о применении украинскими войсками на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар".

"Относительно дронов. Я вам скажу, на вашей совести смерти людей. После этого сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами", - обратился Зеленский к журналисту, не объяснив, что конкретно он имеет в виду.

В расследовательской группе Bellingcat заявления Зеленского прокомментировали лаконично. Один из членов группы и автор доклада на тему "Вагнергейта" Христо Грозев в своем "Твиттере" привел слова Зеленского, сказанные им на пресс-марафоне: "Мне стыдно за эту [спецоперацию]". Другой расследователь Bellingcat Элиот Хиггинс прокомментировал эту цитату словами: "Мне стыдно из-за этой пресс-конференции".