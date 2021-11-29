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Турция готова к посредничеству в отношениях России и Украины, заявил президент Реджеп Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в поездке на саммит Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, для этого Анкара установила контакты и с украинской стороной, и с президентом России Владимиром Путиным.

«Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы не раз обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Анкара выступает за развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами», – сказал турецкий лидер.

На прошлой неделе, комментируя во время пресс-марафона отсутствие на протяжении последних почти двух лет обменов удерживаемыми лицами с Россией, президент Украины Владимир Зеленский отметил роль своего турецкого коллеги.

«У нас есть верифицированный полный список, мы считаем, полностью справедливый, хотя там тоже могут быть ошибки и просчеты. Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом (Реджепом) Эрдоганом, у него была встреча с президентом Российской Федерации, списки были переданы российской стороне, я хочу его поблагодарить, он просил за это, он просил именно за крымских татар по отдельности. Для него это личный вопрос. Я его поблагодарил, ждем ответа, ответа пока нет», – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать это сообщение Зеленского.
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