Ряд известных украинских компаний и брендов отказались от сотрудничества с блогерами, участвовавшими во львовской вечеринке в национальный день траура – ​​День памяти жертв Голодоморов. О прекращении коммерческого сотрудничества уже заявили сеть гипермаркетов Metro, Новая Почта, Фокстрот, Pepsi, Rozetka, Киевстар, Jysk Ukraine, Lovare, бренд Andreas Moskin, пишет Zaxid.net.

Общественный деятель Андрей Смолий в Facebook перечислил и обозначил бренды и сети, заказывающие рекламу у участвовавших в вечеринке инфлюэнсеров.

«Эти люди должны платить за свои поступки и платить самым дорогим в их жизни (к сожалению, это так) – деньгами. Десятки украинских и международных компаний платят тысячи долларов этим блогерам за рекламу. Думаю, сотрудничество с этими лицами, устраивающими «голодную тусу», должно быть прекращено и немедленно», – написал он.

Многие из обозначенных Смолием компаний в комментариях к посту начали заявлять о прекращении дальнейшего сотрудничества.

«Компания METRO Украина считает неприемлемым для себя продолжать сотрудничество с блогерами Александром Залиско, Александрой Пустовит, Натальей Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком, поведение и действия которых демонстрируют пренебрежение к трагическим событиям украинской истории», - отреагировали представители компании Metro Украина.

Администрация львовского Дома ученых, где произошла скандальная вечеринка инстаблогеров, заявила об обмане со стороны организаторов. После огласки в СМИ львовская мэрия закрыла Дом ученых за карантинные нарушения, а полиция решила оштрафовать блогера из Черновцов Александра Залиско на 17 тыс. грн.

Сам блогер назвал День памяти жертв Голодоморов «важным», но настаивает на праве праздновать свой день рождения так, как хочется ему.

«Я уважаю людей, которые и правда вспоминают и зажигают свечу. Но не в сториз в инстаграмме. А искренне. И не кричат ​​популистскими заявлениями, какие они правильные и после сториз со свечой идут в караоке, на концерт, в ресторан с друзьями или на футбол. К чему это лицемерие? Я родился 27 ноября! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне!» – считает Залиско.