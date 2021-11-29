Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти.
Как сообщил пресс-центр ведомства, производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.
О ходе расследования будет сообщено впоследствии.
Как сообщал ForUm, на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота.
По его словам, окружение Рината Ахметова якобы втягивает его в «войну против Украины и ее президента».
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