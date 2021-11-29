также в разделеОбщество
На блогера составили протокол за скандальную вечеринку в годовщину Голодомора 14
29 ноября. Картина дня 9
Ноябрь в Украине завершится холодом и ветром 11
ГБР уточняет: дело открыто не против Бутусова, а по факту 14
В «Дии» запускают семь новых соцуслуг 31
К 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов 14
В «Дии» запустили услугу оформления и перерасчета пенсии 25
Суд оставил в силе штраф российскому блогеру Дудю 7
Украина вводит жесткие меры из-за штамма «Омикрон» 74
МИД рекомендует украинцам не ездить в Африку из-за нового штамма 13
В Украине нет штамма «Омикрон» 11
Аваков о деле ГБР против Бутусова: Стыд и позор 41
Минобороны раскритиковало Бутусова за публикацию видео со стрельбой 37
ГБР открыло дело из-за видео Бутусова, тот заявил о «мести Зеленского» 97
В Украине – 5804 новых случая COVID-19, более 10 тысяч человек выздоровели 18
Воздушные силы ВСУ хотят отремонтировать два учебно-боевых самолета Су-27 37
Шмыгаль рассказал, как получить тысячу за вакцинацию 97
Украинцы признались, какие предпочитают алкогольные напитки 88

Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти.

Как сообщил пресс-центр ведомства, производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

О ходе расследования будет сообщено впоследствии.

Как сообщал ForUm, на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота.

По его словам, окружение Рината Ахметова якобы втягивает его в «войну против Украины и ее президента».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6701 грн.
18
Теги