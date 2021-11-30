Журналист, главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов не получал пока предложений по предоставлению государственной охраны. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

Бутусов объяснил, что не может принять охрану от государственных органов.

«Наибольшую угрозу моей жизни составляют именно руководители государства: президент Зеленский, в частности, председатель Офиса (президента – ред.) Ермак, глава СБУ Баканов, заместитель председателя Офиса президента Татаров, начальник комитета по разведке Демченко и исполняющий обязанности главы ГБР Сухачев. Считаю, что угрозу моей жизни я вижу прежде всего со стороны этих должностных лиц, которые спровоцировали конфликт и продолжают пытаться меня дискредитировать и любой ценой заставить замолчать, или дискредитировать мою информацию о сети российских предателей, российских агентов в Офисе президента, проваливших целую ряд спецопераций ГУР МО в 2020 году», – сказал он.

Бутусов также уточнил, что Государственное бюро расследований не пыталось с ним связаться после сообщения о проверке видео, на котором он стреляет из гаубицы.

«В воскресенье написали (об уголовном производстве – ред.), но во время рабочего дня ничего не произошло», – прокомментировал он.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать «сакральной жертвой», хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.

Как сообщал ForUm, следователи Госбюро расследований изучают видео, опубликованное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Facebook, где он производит выстрелы из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: «по оккупантам огонь».

Сам журналист заявил, что Зеленский отомстил ему за «свою позорную пресс-конференцию».

Министерство обороны Украины также осудило публикацию.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бутусова могут попытаться ликвидировать после последних скандалов с президентом и публикации видео со стрельбой, в связи с этим ему нужно предоставить государственную охрану.