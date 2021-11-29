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Министерство обороны Украины категорически осуждает публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу жизнь наших воинов и информационную безопасность страны. Об этом в ведомстве заявили, комментируя публикацию видео журналиста Юрия Бутусова, на котором он производит выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Дата и место съемки не указаны.

«На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших исследований о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Российская Федерация ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений», - отмечают в Минобороны.

«Текст описания указанного видео представлен автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию именно как повод для усложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках», - добавили в ведомстве.

В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. Это повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных Сил, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений в упреждении для прикрытия собственных преступлений.

Публикация подобных видео в таком контексте и, в частности, указанного, является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии.

Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности, не применяют средства поражения калибром более 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан.  

Для установления объективных обстоятельств, зафиксированных на обнародованном видео, по поручению Главнокомандующего ВСУ была начата проверка фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

Как сообщал ForUm, следователи Госбюро расследований изучают видео, опубликованное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Facebook, где он производит выстрелы из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: «по оккупантам огонь».
ForUm

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