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Журналиста Юрия Бутусова могут попытаться ликвидировать после последних скандалов с президентом и публикации видео со стрельбой, в связи с этим ему нужно предоставить государственную охрану, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Ни он, ни многочисленные сочувствующие не видят совершено очевидного - Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает», - написал Арестович.

И это, по его словам, станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан.

«И все это - на фоне концентрации российских войск на границе.

Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану», - заявил советник Ермака.

Как сообщал ForUm, следователи Госбюро расследований изучают видео, опубликованное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Facebook, где он производит выстрелы из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: «по оккупантам огонь».

Сам журналист заявил, что Зеленский отомстил ему за «свою позорную пресс-конференцию».

Министерство обороны Украины также осудило публикацию.
ForUm

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