Следователи Госбюро расследований изучают видео, опубликованное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Facebook, где он производит выстрелы из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: «по оккупантам огонь», сообщила пресс-служба бюро.

«Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину», - заявили в ГБР.

Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Юрием Бутусовым, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также возможные должностные нарушения лицами, которые допустили гражданского к соответствующему вооружению.

По предварительным выводам, событие произошло вне зоны ООС.

«Общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки. Призываем всех граждан Украины при публикации каких-либо материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства», - резюмировали в бюро.

Сам журналист заявил, что Зеленский отомстил ему за «свою позорную пресс-конференцию».

26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил, что Бутусов обиделся, потому что не получил должности в Минобороны. По словам Зеленского, после публикации Бутусова о применении дрона на Донбассе боевики начали атаковать и сбрасывать бомбы на позиции защитников: «На вашей совести смерти людей. После этого сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами».