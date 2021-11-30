Публікація Юрієм Бутусовим відео, де він стріляє з гармати, викликала неабиякий резонанс і має чимало аспектів. Один із них – чи може журналіст брати до рук зброю, бути учасником бойових дій? Бутусов переконує, що оприлюднений ним ролик знятий на тренуваннях. Критиків головреда «Цензор.нет», зокрема військових кореспондентів, це не переконує. Вони навіть згадують російського актора Михайла Пореченкова, який у захисному шоломі з написом «Преса» вів стрілянину на окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу. А прихильники Бутусова наголошують: йдеться не про громадянина, який приїхав в Україну на «сафарі», а про патріота.

Оприлюднення Юрієм Бутусовим у фейсбуці ролика, де він здійснює залп із «Гаубиці Д-20», спричинило скандал.

Розслідування ДБР, критика з боку Міноборони України, пост у фейсбуці Олексія Арестовича (радника голови Офісу президента України), що нібито «Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе»… І все це відбувається відразу після суперечки головного редактора «Цензор.нет» із Володимиром Зеленським на пресконференції президента.

Бутусов заявляє про «помсту йому з боку президента Зеленського». На цю заяву президент ще не реагував. Проте під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив Юрія Бутусова в тому, що той нібито несе відповідальність за загибель українських військових через публікацію інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі.

Або/Або

Юрій Бутусов усі роки розв’язаної Росією війни проти України веде хроніку бойових дій і є одним із найпопулярніших українських військових оглядачів. Але, згідно з міжнародним гуманітарним правом, має бути або/або. Або особа висвітлює перебіг бойових дій і є, власне, журналістом. Або вона зі зброєю в руках бере участь у бойових діях і стає комбатантом. Причому ця дилема стосується навіть імітації участі у війні, навіть тренувальних залпів. Так вважає журналіст Радіо Свобода Мар’ян Кушнір, який не один рік відвідує лінію фронту на Донбасі як воєнкор.

«Якщо журналіст одягає військову форму (що було на Юрію Бутусову в оприлюдненому ним ролику в фейсбуці), він автоматично стає комбатантом. Людина, яка позиціонує себе як військовий журналіст – за всіма нормами, за всіма стандартами – не може брати в руки зброю. Вона може лише висвітлювати військовий конфлікт збоку», – зауважив Мар’ян Кушнір.

Мар'ян Кушнір: «Якщо журналіст одягає військову форму, він автоматично стає комбатантом»

При багатьох наявних відмінностях між Юрієм Бутусовим і Михайлом Пореченковим одну аналогію між ними Мар’ян Кушнір проводить. Він нагадує, що Пореченков не лише стріляв на Донбасі в оприлюдненому на Youtube-каналі бойовиків відео по позиціях українських вояків. Пореченков стріляв із великокаліберного кулемета, будучи у захисному шоломі з написом «Преса».

30 жовтня 2014 року російський актор Михайло Пореченков побував у контрольованому підтримуваними Росією силами Донецьку

«Це (здійснений Бутусовим постріл із гармати) – такий собі своєрідний вчинок, як і у Пореченкова. Пореченков був тоді як журналіст. І жертвами вчиненого ним обстрілу могли бути лише українські військові, а й зрештою всі військові кореспонденти, які перебувають на фронті. Бо з’явилися підстави вважати їх джерелом агресії, на яку доводиться відповідати належним чином. І в цьому разі людина (Бутусов) так само позиціонує себе як журналіст і водночас веде вогонь із гаубиці. Й неважливо, це відбувається на полігоні чи у зоні бойових дій. Де б це не було, це вже не є діями журналіста», – констатує Мар’ян Кушнір.

«Не все так однозначно»

Натомість журналіст та медіаексперт Отар Довженко вважає, що публікацію Юрієм Бутусовим відео із пострілом із гармати не варто оцінювати однозначно. Професійна етика журналіста – це дуже важливо, визнає Отар Довженко. Але варто зважати і на контекст, каже він.

«Чи може журналіст брати участь у бойових діях або навіть імітувати таку участь? Ні, звісно, не може – це написано в усіх можливих етичних кодексах. Якби йшлося про громадянина нейтральної держави, який приїхав би в Україну на «сафарі», він заслуговував би на осуд і дискваліфікацію. Коли йдеться про журналіста-громадянина країни, яка веде війну вже вісім років, усе не здається таким однозначним. Особливо в країні, де мемом стала фраза «надо просто прекратить стрелять» – рецепт припинення війни від людини, яка стала президентом», – вважає Отар Довженко. На його думку, багато людей – виборці, військові, а може, й журналісти, – не відчувають у поведінці президента належної поваги до держави, країни, суспільства та громадян.

Отар Довженко: «Йдеться про журналіста-громадянина країни, яка веде війну вже вісім років»

Зі свого боку Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що його пріоритет як президента – протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України і досягнення у ній миру.

«Руки геть від Бутусова!»

Ветеран війни на Донбасі, офіцер ЗСУ в запасі Олена Білозерська вважає, що все-таки варто розрізняти: одна справа – стрілянина в бойових умовах, а інша – на полігоні. У журналіста є, мовляв, різні опції. ​

«Що я думаю про стрільбу Бутусова з гаубиці. Як на мене, якщо ти всім відомий як діючий журналіст, то тобі залишається:

не стріляти;

якщо дуже хочеться стріляти – робити це непублічно;

якщо дуже хочеться публічно – одразу ж чітко зазначити, що це не бойові умови, це полігон, навчання, які ти проходиш на майбутнє, щоб бути готовим, тощо;

оголосити публічно, що на певний тривалий проміжок часу ти більше не журналіст, а комбатант (свого часу так зробила я).

Але яке б рішення не ухвалив Бутусов – це питання етики, а не криміналістики, журналістської спільноти, а не слідчих. А тому – руки геть від Юрія Бутусова!» – закликала Олена Білозерська.

ДБР запевняє, що кримінальне провадження порушили не проти Бутусова, а «за означеним у його публікації фактом». При цьому Державне бюро розслідувань називає Бутусова у своєму офіційному повідомленні про це провадження саме «журналістом».