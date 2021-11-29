Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2021 года «вакцину», сообщается на сайте словаря.

«В повседневном использовании слова являются инструментами, с помощью которых озвучиваются заявления, идеи, стремления и неопределенности. Но также они могут стать средствами для идеологического конфликта. Именно это произошло с «вакциной» в 2021 году», - говорится на сайте Merriam-Webster.

Отмечается, что крупнейшая научная история нашего времени стала политическим спором и источником разногласий, и в центре обеих историй было слово «вакцина».

По данным Merriam-Webster, количество запросов по слову «вакцина» возросло на 601% по сравнению с предыдущим годом и на 1 048% по сравнению с 2019 годом.

Также словарь выделил еще 10 слов, которые получили повышенное внимание в 2021 году. Ими стали слова «Insurrection» (Восстание), «Perseverance» (Настойчивость), «Woke» (Осведомленный), «Nomad» (Кочевник), «Infrastructure» (Инфраструктура), «Cicada» (Цикада), «Murraya» (растение Муррайя), «Cisgender» (Цисгендерный), «Guardian» (Хранитель), «Meta» (Мета).

Ранее в этом году Оксфордский словарь английского языка назвал словом года слово «vax» - сокращение от английского «vaccine».

Perseverance (настойчивость) стало самым популярным словом 2021 года по версии Кембриджского словаря.

В 2020 году словом года по версии Merriam-Webster стало слово «пандемия».