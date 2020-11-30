Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2020 года «пандемию».

Отмечается, что первый всплеск поиска этого слова произошел 3 февраля, в тот день, когда первого пациента с COVID-19 в США выписали из больницы. В тот день «пандемию» искали на 1621 процентов больше, чем годом ранее, но тщательный анализ данных словаря показывает, что поиск по этому слову начал постоянно расти, начиная с 20 января, даты первого положительного случае в США, сообщает Радио Свобода.

В дальнейшем поисковый всплеск рос, и в начале марта в среднем его искали на 4000 процентов чаще по сравнению с 2019 годом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что «COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», и именно в этот день пандемия вызвала наибольший всплеск словарного трафика в 2020 году, показав рост на 115 806 процентов по сравнению с поисковыми запросами на этот день в 2019 году.

Составители словаря отмечают, что исключительным является тот факт, что поисковый трафик слова «пандемия» остается в числе первых в течение последних десяти месяцев, тогда как поиск связанных терминов, таких как коронавирус и COVD-10, снижаются.

Пандемию словарь определяет как «вспышка заболевания, которая происходит в широком географическом районе (например, в нескольких странах или на континентах) и обычно поражает значительную часть населения.

Ранее термин «локдаун» стал словом 2020 по версии словаря Collins.