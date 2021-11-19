Perseverance (настойчивость) стало самым популярным словом 2021 года по версии Кембриджского словаря. Пользователи искали его более 243 тысяч раз, сообщается на официальном сайте Кембриджского университета.

Отмечается, что настойчивость — это слово, отлично отражающее бесстрашную волю людей во всем мире никогда не сдаваться, несмотря на многочисленные вызовы 2021 года.

Интересно, что всплеск поисковых запросов пришелся на период с 18 по 24 февраля – тогда одноименный марсоход NASA Perseverance Rover успешно приземлился на Марс.

«Слово perseverance запрашивалось на сайте словаря 243 тыс. раз за этот год. <...> Оно может иметь отношение как к миссии NASA, так и к пандемии. В период с 19 по 25 февраля, когда марсоход NASA Perseverance Rover совершил посадку на Марс, произошел всплеск запросов — их было зафиксировано 30 487», — сообщили в университете.



Как сообщал ForUm, Оксфордский словарь английского языка выбрал главным словом 2021 года Vax (т. е. вакцина/вакцинация/вакцинироваться).