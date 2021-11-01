Оксфордский словарь английского языка выбрал главным словом 2021 года Vax (т. е. вакцина/вакцинация/вакцинироваться).
Это слово на сентябрь 2021 года использовали в 72 раза чаще, чем в 2020-м, пишет BBC.
«Vax – наше слово года в 2021 году... Оно породило многочисленные производные, которые мы сейчас видим в широком диапазоне неформальных контекстов... Ни одно слово лучше не передает атмосферу в этом году, чем vax», - говорится в сообщении.
По мнению старшего редактора Оксфордского словаря Фионы Макферсон, vax – это очевидный выбор, поскольку он оказал «наиболее впечатляющее влияние».
«Если добавить к тому же его универсальность в формировании других слов – vaxxie, vax-a-thon, vaxinista – становится ясно, что vax имеет преимущество в этом году», – сказала она.
Впервые слово vax записали на английском языке в 1799 году, а производные от него vaccinate (прививка) и vaccination (вакцинация) – 1800-м. Оно произошло от латинского слова vacca, что означает «корова». Известно, что слово возникло благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера, который изобрел вакцину против оспы.
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