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Петр Фиала официально назначен новым премьер-министром Чехии. Церемонию назначения провел, как и положено по конституции страны, президент. Милош Земан болен COVID-19, находится на самоизоляции и поэтому во время церемонии, прошедшей в его резиденции, сидел в клетке из плексигласа (органического стекла), сообщает ВВС.

Земана привезли в зал для официальных церемоний в инвалидном кресле. Он подхватил ковид после того, как побывал в реанимации и провел длительное время в больнице по не связанным с коронавирусом причинам.

77-летний президент в прошлом - заядлый курильщик, злоупотреблявший алкоголем и больной диабетом.

По чешской конституции, президент - фигура в основном церемониальная, но именно он формально назначает новый кабинет министров.

Прошедшие в октябре выборы принесли неожиданную победу оппозиции.

Общаясь с присутствовавшими на церемонии из-за стекла по аудиосвязи, Земан сообщил, что в следующие две недели он проведет беседы с кандидатами на министерские посты, хотя выбирает этих кандидатов назначенный премьер-министр, а не президент.

Этот процесс продлится до 13 декабря, после чего должно быть официально сформировано и назначено новое правительство.

Напомним, Милоша Земана срочно госпитализировали 10 октября, первое время он находился в реанимации. 

25 ноября он покинул больницу,  но спустя несколько часов после выписки из больницы снова был госпитализирован.

В пятницу 26 ноября он собирался предоставить мандат на формирование нового правительства Петру Фиале.
ForUm

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