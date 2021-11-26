Спустя несколько часов после выписки из больницы, президент Чехии Милош Земан снова был госпитализирован.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на портал aktualne.cz, причиной новой госпитализации стал положительный результат теста на вирус корона.

Хотя симптомов болезни у Земана не было обнаружено, его срочно госпитализировали в Центральный военный госпиталь.

При этом Земан был выписан из этого госпиталя в этот же день – 25 ноября, после 46-дневного курса лечения.

Напомним, Милоша Земана срочно госпитализировали 10 октября, первое время он находился в реанимации.

Новая госпитализация Земана будет иметь и политические последствия. В пятницу 26 ноября он собирался предоставить мандат на формирование нового правительства Петру Фиале.

Спикер чешского президента Иржи Овчачек уже заявил, что эти планы отменены.

Таким образом, на неопределенный срок остается работать предыдущее правительство во главе с исполняющим обязанности премьера Андреем Бабишем.

Эта пауза может затянуться – ранее Земан заявлял, что требует замены кандидатуры на должность главы Министерства иностранных дел.