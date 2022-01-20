В Чехии скончалась вокалистка фолк-группы Asonance Гана Горка, которая заразилась коронавирусом специально, чтобы после болезни получить возможность посещать общественные заведения. Смерть 57-летней певицы подтвердил ее сын, пишет ВВС.

Горка писала в соцсетях, что поправляется после положительного теста на коронавирус, но умерла через два дня после этой записи.

Сын певицы Ян Рек рассказал, что Горка специально заразилась коронавирусом, когда инфекция была обнаружена у него и его отца. Рек и его отец полностью вакцинированы, но все равно подхватили вирус в конце декабря. Вместо того чтобы изолироваться, Горка оставалась с ними рядом. При этом певица прививок не делала.

«Она должна была изолироваться на неделю после нашего положительного диагноза, но она от нас не отходила», - сказал Рек.

Поправившись, певица планировала получить ковид-пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, в том числе в кинотеатры, бары и кафе. За два дня до смерти Горка написала, что поправляется. «Теперь можно будет пойти в театр, в сауну и на концерт», - добавила она.

Утром в воскресенье, в день своей смерти, певица сказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но внезапно у нее заболела спина, и она прилегла в спальне. «Через десять минут все было кончено. Она задохнулась», - рассказывает ее сын.

Ян Рек подчеркивает, что хотя его мать и не была вакцинирована, она не придерживалась никаких конспирологических теорий о возникновении вируса или о вакцинах. «Она просто предпочитала заражение вакцинации. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила», - рассказывает сын певицы.

Пытаться убедить ее сделать прививку было бесполезно, поскольку на подобные разговоры она реагировала очень эмоционально, добавил он.