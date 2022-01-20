также в разделеОбщество
Школы Буковины переходят на удаленку
Во Львове обокрали суд, СМИ сообщают, что вынесли $120 тысяч
В Польше считают, что Киев блокирует ж/д транзит из-за конфликта с «авторазрешениями» 13
СМИ: Госдеп разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства 18
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Карпатах 8
Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках в «Изоляции» Бражникова, который уехал из Украины 14
В Минобороны почтили память «киборгов» 9
Суд вынес приговор боевику «ДНР», которого задержали пограничники 27
Украинцы массово подают заявления в загс на «магическую дату» 46
Кабмин установил квоту иммиграции на 2022 год 19
Коля Харьковский о погибшем в ДТП водителе: Бухим меньше ездить надо 71
Львовщина приближается к «красной зоне» эпидопасности 12
В Украине из-за COVID-19 снова могут приостановить плановые госпитализации 9
Жителя Черкасской области будут судить за шпионаж для РФ 13
Кабмин предоставит общинам 231 млн грн субвенции на ЦНАПы 8
Воровали уголь мешками: На Донбассе задержали около 30 человек 16
Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде 29
СБУ ликвидировала в колониях группировки, координируемые из России 18

Чешское правительство готово помочь Украине и направить или продать необходимое Киеву оружие и военное оборудование, заявила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова.

В интервью чешскому изданию Hospodarske noviny, которое цитирует «Европейская правда», Чернохова заявила, что у чешской правительственной коалиции, в которую входят 5 партий, есть консенсус относительно поставок оружие Украине.

«Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды на помощь Украине совпадают», - подчеркнула министр.

При этом она уточнила, что Киев должен сформулировать перечень необходимого ему вооружения и оборудования, а дальнейшую поставку оружия и боеприпасов в Украину Праге необходимо будет согласовать со странами Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия) или с Германией, Австрией или странами Балтии.

«Чехия исторически, политически и союзнически - на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы попытаемся помочь», - добавила Чернохова.

Напомним, чешская армия в конце февраля или начале марта отправит шестерых военнослужащих своего спецназа в Украину для проведения совместных учений «Серебряная сабля 2022». Учения проходят по плану НАТО по развитию Вооруженных сил Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги