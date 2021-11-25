Президент Чехии Милош Земан покинул больницу после полуторамесячного лечения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз Центрального военного госпиталя.

«В четверг, 25 ноября 2021 года, президент Республики Милош Земан был выписан из Центрального военного госпиталя… в Праге, откуда его перевезли в (резиденцию) Ланы», – говорится в сообщении.

Как отметили в медучреждении, президенту, его семье и ближайшему окружению неоднократно сообщали о состоянии его здоровья, прогнозах, возможных рисках и осложнениях.

В госпитале заявили, что рекомендуют президенту продолжать лечение в специализированном медучреждении под руководством команды специалистов, однако, учитывая значительное улучшение состояния здоровья пациента, уважают его решение «относительно приоритетности исполнения его конституционных обязанностей вне медицинских учреждений».

В резиденции главы государства дворце Ланы уход за Земаном обеспечит специализированная компания SENIOR HOME GROUP, которой госпиталь передал всю необходимую медицинскую документацию и план ухода.

Ожидается, что 26 ноября президент Чехии назначит Петра Фиалу на должность премьер-министра.

Земан находится в больнице с 10 октября, из-за осложнений хронической болезни. У 77-летнего политика, в частности, диагностирован диабет и цирроз печени.