также в разделеМир
Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 12
Малайзия открывает границы для путешествий 10
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП 47
В России назвали возможную. причину крушения самолета 17
Канцлер Австрии Курц объявил о своей отставке 13
Берлин расследует роль Лукашенко в наплыве нелегалов 12
В Болгарии арестовали российского ученого 19
В Боливии разбился самолет с сотрудниками Минздрава 186
Опубликовано видео с места авиакатастрофы в России 40
После обвала дома в Батуми число жертв возросло до восьми 14
В России ежедневно новый антирекорд по число умерших от коронавируса 32
ООН впервые признала право человека на чистую окружающую среду 11
Полиция назвала причины обрушение дома в Батуми 31
Китай заявил о планах по «воссоединению» с Тайванем 22
Беларусь вводит масочный режим 16
Макрон: Франция не намерена оставаться в Мали 15
Нуланд проведет переговоры в Москве 212
США начнут принимать вакцинированных туристов 16

В воскресенье, 10 октября, президент Чехии Милош Земан был доставлен в Центральный военный госпиталь Праги.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь госпиталя пообещала в ближайшее время рассказать подробности.

14 сентября Земан уже был доставлен в военный госпиталь. Премьер-министр Андрей Бабиш рассказывал, что президента госпитализировали после консультации с врачами.

Земан страдает от нейропатии нижних конечностей, из-за чего в этом году 
начал передвигаться на инвалидной коляске. Он говорил, что стал хуже слышать и жаловался на низкое артериальное давление. Также Земан длительное время лечился от диабета. В прошлом году президент Чехии носил ортез после того, как упал и сломал руку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

141
Теги