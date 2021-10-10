В воскресенье, 10 октября, президент Чехии Милош Земан был доставлен в Центральный военный госпиталь Праги.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь госпиталя пообещала в ближайшее время рассказать подробности.

14 сентября Земан уже был доставлен в военный госпиталь. Премьер-министр Андрей Бабиш рассказывал, что президента госпитализировали после консультации с врачами.

Zemana převezli do nemocnice. Záběry ukazují, že je v bezvládném stavu.



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Земан страдает от нейропатии нижних конечностей, из-за чего в этом году

начал передвигаться на инвалидной коляске. Он говорил, что стал хуже слышать и жаловался на низкое артериальное давление. Также Земан длительное время лечился от диабета. В прошлом году президент Чехии носил ортез после того, как упал и сломал руку.