В воскресенье, 10 октября, президент Чехии Милош Земан был доставлен в Центральный военный госпиталь Праги.
Об этом сообщает Reuters.
Пресс-секретарь госпиталя пообещала в ближайшее время рассказать подробности.
14 сентября Земан уже был доставлен в военный госпиталь. Премьер-министр Андрей Бабиш рассказывал, что президента госпитализировали после консультации с врачами.
Zemana převezli do nemocnice. Záběry ukazují, že je v bezvládném stavu.— novinkycz (@novinkycz) October 10, 2021
Více na: https://t.co/CcR30OQKUy pic.twitter.com/NO1VMP5exc
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время