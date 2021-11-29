Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает производство Государственного бюро расследований в отношении журналиста Юрия Бутусова публичным актом избирательного правосудия.

«Возбуждение ГБР дела в отношении Юрия Бутусова – это идиотизм и еще один публичный акт избирательного правосудия против инакомыслящего гражданина, критикующего власть. Воскресные торопыги (ГБР, - ред.) демонстрируют мстительность обиженной власти. И не имеет значения, от самого президента идет команда или от его посипак. Стыд и позор!» - написал он.

Как сообщал ForUm, следователи Госбюро расследований изучают видео, опубликованное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Facebook, где он производит выстрелы из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: «по оккупантам огонь».

Сам журналист заявил, что Зеленский отомстил ему за «свою позорную пресс-конференцию».

Министерство обороны Украины также осудило публикацию.