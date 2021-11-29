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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что «истерика, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ», а также сам президент Украины Владимир Зеленский, неприемлема.

«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой», - заявил он, отвечая на вопрос ТАСС.

«Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути», - заявил Песков, комментируя высказывание Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин «должен публично сказать» об отсутствии планов нападения на Украину.

Обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса на Донбассе, считает представитель Кремля. «Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку Украины по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием», - сказал Песков.

Он также обратил внимание на то, что «Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никакие наступления ни на кого». «Россия - абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями», - заверил представитель Кремля.

Как сообщал ForUm, Зеленский заявил, что президент РФ Путин должен публично заявить, что не планирует вторжение в Украину.

 
ForUm

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